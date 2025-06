Burg - Unfassbar, in welchem Zustand ein Fahrradfahrer von der Polizei in Burg (Jerichower Land) aus dem Verkehr gezogen worden ist. Eine Streife hatte einen 32-Jährigen am Sonntagabend, 22. Juni 2025, gegen 20 Uhr in der Martin-Luther-Straße gestoppt.

Bei einer Kontrolle, die der Radler hat freiwillig vornehmen lassen, ist dann ein Atemalkoholwert von 4,05 Promille festgestellt worden. Anschließend sollen die Beamten den Mann in die Helios Klinik Jerichower Land gebracht haben, wo es zu einer Blutprobenentnahme gekommen sein soll, wie es in einer Mitteilung heißt.

Promillewert wie bei Fahrradfahrer in Burg ist lebensbedrohlich

Dem Beschuldigten wurde die Weiterfahrt mit jeglichem Fahrzeug untersagt. Natürlich, wie man in Anbetracht des enormen Alkoholwerts sagen muss.

Offen ist, wieviel Alkohol und auch was an Alkohol der Mann konsumiert hatte. Fest steht: Ein Promillewert von 4,05 gilt bereits als lebensbedrohlich und kann zu Koma oder sogar zum Tod führen.