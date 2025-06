Feueralarm am Niegripper See. Der Einsatz von drei Feuerwehren ist nötig, um die Flammen auf einer großen Fläche zu löschen. Der Einsatz der Feuerwehr wird belohnt.

Feuer am beliebten Niegripper See: Feuerwehr muss Flammen an Böschung löschen und wird mit Eis belohnt

Am Niegripper See ist es am Sonntagabend, 22. Juni 2025, zu einem Böschungsbrand gekommen, bei dem eine Fläche von etwa 1.000 Quadrameter verbrannt ist. Drei Feuerwehren waren im Einsatz.

Niegripp - Die Idylle vom Niegripper See ist von einem Flächenbrand nahe des Gewässers getrübt worden. Am Sonntagabend, 22. Juni 2025, hatten sich an einer Böschung Flammen entzündet – eine Acker- und Grünfläche waren in Brand geraten.

Gegen 19.20 Uhr ist die Feuerwehr über die Leitstelle alarmiert worden. Neben der Niegripper Feuerwehr sind auch die Ortsfeuerwehren Burg und Schartau angerückt. Gemeinsam habe man eine weitere Ausbreitung des Feuers verhindern können, heißt es im Nachgang von der Burger Feuerwehr. Dazu sind mehrere Strahlrohre parallel eingesetzt worden.

Fläche von 1.000 Quadratmeter brennt am beliebten Niegripper See ab

Um die dafür nötige Wasserversorgung zu gewährleisten, habe über eine längere Strecke mehrere B-Leitungen verlegt werden müssen. Die gesamte Fläche sei dann nochmal mit einem harten Strahl bearbeitet, „um eine erneute Entzündung auszuschließen“. Nach etwa einer Stunde war die Arbeit getan und waren auch alle Glutnester abgelöscht. Was blieb war eine verbrannte Fläche von einer Größe von etwa 1.000 Quadratmeter.

Impressionen vom Flächenbrand bei Burg, zu dem am Sonntagabend, 22. Juni 2025, vier Feuerwehren ausgerückt sind. Foto: Feuerwehr Burg

Schöne Geste: Auf dem Rückweg haben die Brandbekämpfer am Campingplatz „Niegripper See“ einen Stopp eingelegt. Hier sei man herzlich empfangen und mit erfrischendem Eis versorgt worden, berichtet die Feuerwehr, die dafür ihren Dank übermittelt.

Ein Feuerwehr-Influencer hat einen Teil des Ausrückens der Burger Feuerwehr gefilmt und in einer Story auf seinem Instagram-Profil veröffentlicht.