Großeinsatz und Vollsperrung auf der Autobahn 2: In Höhe Burg sind ein Wohnmobil und ein Transporter zusammengekracht. Rettungshubschrauber und Feuerwehr im Einsatz.

Vollsperrung und Rettungshubschrauber in Höhe Burg

Beim Unfall auf der Autobahn 2 in Höhe Burg wurden mehrere Personen verletzt.

Burg. - Zu einem heftigen Unfall ist es am frühen Sonntagabend, 15. Juni 2025, auf der Autobahn (A) 2 in Höhe Burg gekommen. Kurz nach 18 Uhr waren in Fahrtrichtung Hannover waren ein Wohnmobil und ein Transporter zusammen gekracht.

So heißt es auf Nachfrage von der Autobahnpolizei. Angaben zu verletzten Personen könne man nicht machen. Nach Volksstimme-Informationen haben mehrere am Unfall Beteiligte Verletzungen erlitten, die behandelt werden mussten.

An dem Unfall auf der Autobahn 2 in Höhe Burg waren ein Transporter und ein Wohnmobil verwickelt. Foto: Feuerwehr Burg

In Höhe Burg hatte es auf der Autobahn 2 gekracht: Die Burger Feuerwehr war binnnen Minuten vor Ort und sicherte die Unfallstelle ab. Foto: Feuerwehr Burg

Dazu war auch der Rettungshubschrauber Christoph 36 im Einsatz, der am Klinikum Magdeburg (Neu-Olvenstedt) stationiert ist.

Autobahn 2 wird nach Unfall mit Wohnmobil in Höhe Burg vollgesperrt

Gegen 18.10 Uhr war die Burger Feuerwehr über die Leitstelle alarmiert worden. Bereits drei Minuten später rückte das Vorauseinsatzfahrzeug aus. Vor Ort wurde die Unfallstelle abgesichert und wurden Brandschutzmaßnahmen vorgenommen. Das Gute: Alle Personen hatten sich vor dem Eintreffen der Rettungskräfte selbstständig aus den Fahrzeugen befreien können.

Zur Versorgung der Verletzten vom Unfall auf der Autobahn 2 in Höhe Burg war auch Rettungshubschrauber Christoph 36 im Einsatz. Foto: Feuerwehr Burg

Aufgrund des Unfalls und der Rettungsmaßnahmen war die Autobahn für etwa eine Stunde vollgesperrt, so die Autobahnpolizei.

In dieser Zeit war die Feuerwehr unter anderem damit beschäftig, ausgelaufene Betriebsstoffe aus den Wagen zu binden. Zudem wurde die Batterie des Transporters abgeklemmt und die Fahrbahn von Fahrzeugteilen beräumt. Zudem wurden Fahrer und Insassen bei der Suche nach ihren Dokumenten unterstützt. Den Verletzten wünsche man eine rasche und vollständige Genesung, lässt die Feuerwehr wissen.