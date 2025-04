Nach einem versuchten Einbruch in ein Mehrfamilienhaus in Burg (Jerichower Land) ermittelt die Polizei. Es geht um einen lauten Knall und vermummte Personen.

Lauter Knall und vermummte Personen: Polizei ermittelt nach Einbruch in Mehrfamilienhaus in Burg

Die Polizei vom Revier Jerichower Land ist auf der Suche nach den vermummten Personen, die in Burg in ein Mehrfamilienhaus einbrechen wollten.

Burg - Was war denn da los? In Burg ist in den frühen Morgenstunden vom 10. April 2025 eine Bewohnerin eines Mehrfamilienhauses aufgeschreckt. Der Grund: Es gab einen lauten Knall.

Dieser soll in Zusammenhang mit einem Einbruch stehen, den bislang Unbekannte an der Yorckstraße verüben wollten. Wie die Polizei informiert, soll die Bewohnerin nach dem lauten Geräusch beim Blick aus dem Fenster mehrere vermummte Personen gesehen haben, die flüchteten.

Beamte der Polizei haben Aufbruchspuren an der Haustür festgestellt und Spuren gesichert. Es wurde Strafanzeige gestellt. Im Laufe des Vormittags meldete sich ein 47-jähriger Bewohner des Mehrfamilienhauses. Der Grund: Sein Fahrrad ist wohl gestohlen worden.