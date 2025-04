Tatort Schartauer Straße Messerattacke, Randale, Vandalismus: Ruf nach Videoüberwachung in Burger Innenstadt wird lauter

Prügel, eingeworfene Scheiben, Alkoholexzesse: Vorfälle in der Schartauer Straße in Burg reißen nicht ab. Eine Videoüberwachung in der Innenstadt kann das Problem lösen. Die Polizei reagiert.