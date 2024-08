Vom Balkon in der 5. Etage: Mann stürzt in Burg in die Tiefe und verletzt sich lebensbedrohlich

Der Mann, der an der Gartenstraße in Burg aus der 5. Etage eines Wohnhauses gestürzt ist, ist von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht worden.

Burg - Schlimme Szenen in der Nacht zum Sonnabend, 10. August 2024, an der Gartenstraße in Burg. In einem mehrgeschossigen Wohnhaus ist ein Mann von einem Balkon aus der 5. Etage gestürzt und hat sich lebensgefährlich verletzt.

Mann ist zunächst noch ansprechbar

Das Unglück hat sich nach Volksstimme-Informationen gegen Mitternacht ereignet. Gegen 0.10 Uhr sind Einsatzkräfte der Burger Feuerwehr alarmiert worden, um Rettungsdienst und Polizei zu unterstützen und den Unfallort auszuleuchten, „um die Erstversorgung des Patienten vernünftig durchführen zu können“, wie es heißt. Außerdem ist ein Durchgang geöffnet worden, damit die Rettung möglichst schonend für den verunfallten Mann ablaufen zu lassen.

Die Burger Feuerwehr war mit Kommandowagen und Tanklöschfahrzeug vor Ort, unter anderem um den Unfallort auszuleuchten. Foto: Feuerwehr Burg

Offen ist gegenwärtig, wie es zu dem Sturz aus dieser großen Höhe gekommen war. Der Mann, der noch ansprechbar gewesen sein soll, hatte wohl Glück im Unglück: Er ist auf eine Wiese gestürzt, die an dem Neubaublock grenzt, und nicht auf den Beton vom Gehweg.

Rettungskräfte hätten im Einsatzwagen festgestellt, dass der Mann offenbar innere Verletzungen habe und die Lage lebensbedrohlich sei. Er ist daher umgehend in das Universitätsklinikum Magdeburg gebracht worden.