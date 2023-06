Von vs

Unbekannte haben in Burg bei Magdeburg von einer Baustelle eine Rüttelplatte mitgehen lassen. Das Gerät ist einige Hundert Kilo schwer. Die Polizei ermittelt.

Vom Einkaufsmarkt in Burg bei Magdeburg: Rüttelplatte von Baustelle gestohlen

Die Polizei vom Revier im Jerichower Land ermittelt, nachdem von einer Baustelle in Burg ein schweres Arbeitsgerät gestohlen wurde.

Burg - Eine Rüttelplatte ist von einer Baustelle am Conrad-Tack-Ring in Burg (Jerichower Land) gestohlen worden. Wie die Polizei informiert, wurde das Arbeitsgerät bei Bauarbeiten an einem Einkaufsmarkt eingesetzt und im Zeitraum vom 12. Juni 2023, 16 Uhr, bis 13. Juni 2023, 7 Uhr, von Unbekannten entwendet.

Es handelte sich um ein gelbes Arbeitsgerät des Herstellers „Wacker“, bei dem eine Gummimatte installiert ist. Es sei davon auszugehen, dass das Gerät mit einem Fahrzeug abtransportiert worden sei, heißt es weiter. Ebenso ist es möglich, dass mehrere Täter zugeschlagen haben, denn das Gerät wiegt mehrere Hundert Kilo.

Zeugen, die auffällige Personen- oder Fahrzeugbewegungen beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Burg unter der Telefonnummer 03921/92 00 zu melden.