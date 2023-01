Wem gehört der Joint? Gruppe mit Cannabis am Flickschupark in Burg bei Magdeburg erwischt

Wem gehört der Joint? Die Polizei in Burg bei Magdeburg ermittelt gegen eine Gruppe, die am Flickschupark mit Cannabis aufgefallen ist.

Burg - vs

Drei Jugendliche sind am Abend vom 22. Januar 2023 am Flickschupark in Burg (Jerichower Land) aufgefallen, weil sie Drogen mit sich führte. Während ihres Streifendienstes sind Beamte kurz vor 19 Uhr auf die Gruppe gestoßen, dabei soll ein Mitglied aus der Runde laut einer Mitteilung einen glimmenden Gegenstand hektisch hinter eine Parkbank geworfen haben. Dieser stellte sich als Joint heraus, zudem nahmen die Polizisten Cannabisgeruch wahr.

Zum Besitzer machte keiner der Jugendlichen eine Aussage. Bei einer Durchsuchung der mitgeführten Sachen konnten weitere Utensilien zum Konsum von Betäubungsmitteln (BTM) sowie augenscheinlich Cannabis sichergestellt werden. Es wurde gegen alle drei Personen eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz gestellt.