In Burg sind bei einem Händler zwei Motorräder von einer Ausstellungsfläche gestohlen worden. Ein Zeuge hat eines der Räder in einem Gebüsch entdeckt.

Zwei Motorräder von einem Händler in Burg gestohlen: Eins landet im Gebüsch, das andere wird gesucht

Die Polizei fahndet nach einem Motorrad, das bei einem Händler in Burg gestohlen wurde. Dabei handelt es sich um eine Yamaha.

Burg - Unbekannte haben bei einem Fahrzeughändler in Burg (Jerichower Land) zugeschlagen und zwei Motorräder gestohlen. Eines tauchte bereits wieder auf - in einem Gebüsch.

Nach Informationen der Polizei sind die beiden Zweiräder in der Zeit von Freitag (15. August 2025), 17.40 Uhr, bis Montag (18. August 2025), 11.45 Uhr, von der Ausstellungsfläche auf dem Gelände des Händlers an der Magdeburger Chaussee verschwunden. Ein Motorrad ist in der Nähe des Tatorts von einem Zeugen in einem Gebüsch gefunden worden, wie es weiter heißt.

Vom anderen fehlt bislang jede Spur. Dabei handelt es sich um eine Yamaha MW 125. Die Fahndung läuft.