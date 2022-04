Zwei Unfälle im Jerichower Land: Das ist passiert

Burg/Roßdorf (vs) - Der erste Unfall ereignete sich am 13. April gegen 7.36 Uhr in Burg: Eine 66-jährige Frau befuhr mit ihrem BMW die August-Bebel-Straße und beabsichtigte nach rechts auf den Westring abzubiegen, so die Polizei. Aufgrund eines Kindes, welches sich dem Kreuzungsbereich näherte, musste sie bremsen. Sie ließ das Kind und die nachkommende Mutter passieren. Zeitgleich befuhr ein 46-Jähriger mit seinem PKW VW Caddy die August-Bebel-Straße und beabsichtigte auch auf den Westring nach rechts abzubiegen.

Dabei übersah er das vor ihm wartenden Auto der Frau. Es kam zum Zusammenstoß. Die Frau klagte über Schmerzen und wurde leichtverletzt ins Klinikum nach Burg verbracht, der Mann erlitt Verletzungen an einer Hand. Beide Fahrzeuge blieben fahrbereit.

Der zweite Unfall ereignete sich in Roßdorf auf der Landstraße 34, ebenfalls am 13. April gegen 6.16 Uhr: Beim Eintreffen der eingesetzten Polizeibeamten konnten diese einen 59-jährigen Mann in seinem Lkw feststellen. Er war mit seinem Lkw von der Fahrbahn abgekommen und machte einen verwirrten Eindruck.

Zeugen gaben an, dass der Lkw die Landstraße 34 aus Richtung Zabakuck in Richtung Roßdorf befuhr. Rund 400 Meter vor dem Ortseingang Roßdorf ist er ruckartig nach rechts gefahren und kam so von der Fahrbahn ab und fuhr gegen einen Baum. Der Fahrer wurde durch den Rettungsdienst leichtverletzt nach Brandenburg ins Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug und am Baum entstand Sachschaden.