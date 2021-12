Den dritten Tag in Folge: Erneut schwerer Unfall bei Theißen

Theißen - Den dritten Tag in Folge hat es am Freitagmorgen einen schweren Verkehrsunfall bei Theißen gegeben. An der Kreuzung, an der B91 und B2 aufeinandertreffen, sind am Freitag nach Polizeiangaben ein Pkw und ein Lkw zusammengestoßen.

Dabei ist ein Mensch schwer verletzt worden. Ein Rettungshubschrauber hat ihn in eine Klinik geflogen. Am Donnerstagmorgen waren bei einem Unfall an gleicher Stelle ein Mann getötet und neun Menschen verletzt worden. Am Mittwochmorgen hatte es bei einem Crash zwei Verletzte gegeben. Die Kreuzung war nach Bauarbeiten ohne die installierte Ampel in Betrieb gegangen.

Beim ersten Unfall war auch noch ein Ampelmast beschädigt worden. Die Anlage, so ein Polizeisprecher, soll nach aktuellen Informationen am Freitagvormittag in Betrieb gegangen sein.