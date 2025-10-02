Die Polizei in Zeitz sucht nach einem Mann, der aus einer Drogerie mehrere Hygieneartikel und Waschmittel gestohlen haben soll.

Diebstahl in der Zeitzer Innenstadt - Wer kennt diesen Mann? (Fotos im Text)

Die Polizei in Zeitz sucht derzeit nach einem Ladendieb.

Zeitz. - Am 29. Juli 2025 ist es gegen 11 Uhr in einer Drogerie in Zeitz zu einem Diebstahl gekommen, teilt die Polizei mit.

Ein bislang unbekannter Mann soll eine größere Menge Hygieneartikel und Waschmittel aus den Regalen genommen und den Laden ohne zu bezahlen verlassen haben.

Wer kennt diesen Mann? (Foto: Polizei)

Derzeit sucht die Polizei nach diesem Mann. (Foto: Polizei)

Wer kennt den Mann und kann Angaben zu seiner Identität und/oder Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0 34 43/282 293 entgegen.