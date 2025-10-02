Eil
Massencrash auf A14 Autobahn vollgesperrt: Unfall mit mehreren Autos legt Verkehr auf A14 lahm
Auf Höhe der Anschlussstelle Wanzleben ist es in Fahrtrichtung Magdeburg auf der A14 aus Halle kommend am frühen Donnerstagnachmittag zu einem Unfall mit mehreren Beteiligten gekommen. Die Autobahn ist derzeit vollgesperrt.
02.10.2025, 14:13
Wanzleben/Magdeburg - Zu einem Unfall mit mehreren Verletzten ist es am frühen Donnerstagnachmittag auf der A14 zwischen Wanzleben und Magdeburg-Stadtfeld in Richtung Norden gekommen, wie die Polizei meldet. Aktuell ist der Verkehr komplett zum Stillstand gekommen.