Rettungskräfte an einer Unfallstelle.

Eisleben/MZ - Auf der Autobahn 38 ist es am Montagmorgen zu einem Unfall zwischen Eisleben und Ausfahrt Raststätte Rohnetal Nord gekommen.

Wie die Polizei in er ersten Mitteilung informierte, sollen drei Fahrzeuge in Richtung Göttingen in den Unfall verwickelt gewesen sein. Die linke Fahrspur musste gesperrt werden. Ob es Verletzte gab, ist noch nicht bekannt.