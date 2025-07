Stundenlanges Bangen in Oldenburg: Ein Mann droht von einem Hausdach zu springen – Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst greifen ein.

Polizeieinsatz in Oldenburg - Mann springt von Hochhaus

Wegen eines Großeinsatzes wurde über Stunden eine Straße in Oldenburg gesperrt.

Oldenburg - Ein Polizei-Großeinsatz in der Oldenburger Innenstadt hat sich von Freitagabend bis zum Samstagnachmittag gezogen. Nach Angaben der Polizei hielt sich ein Mann über viele Stunden hinweg auf dem Dach eines Hochhauses an der Ecke „Am Stadtmuseum“ und 91er-Straße auf. Er befand sich demnach in einer psychischen Ausnahmesituation und drohte damit zu springen, sobald sich Einsatzkräfte näherten.

Die Polizei hatte daraufhin ein Großaufgebot zusammengezogen, darunter Spezialeinsatzkräfte, Feuerwehr und Rettungsdienst. Ein Sprungkissen wurde aufgebaut, die Straße „Am Stadtmuseum“ zwischen Pferdemarkt und Staulinie wurde gesperrt. Speziell geschulte Polizeikräfte nahmen Kontakt zu dem Mann auf und versuchten, ihn zum Aufgeben zu bewegen.

Trotz aller Bemühungen sprang der Mann schließlich am Samstagnachmittag vom Dach und verletzte sich schwer. Er wurde sofort medizinisch versorgt und in ein Krankenhaus gebracht. Angaben zu seinem aktuellen Gesundheitszustand machte die Polizei bisher nicht. Die Sperrungen rund um den Einsatzort wurden aufgehoben.