Der Unfall ereignete sich in Höhe der Autobahnausfahrt Plauen Süd. Zwei 20-jährige Insassen wurden mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht.

"Unfall" steht in Leuchtschrift auf dem Dach eines Einsatzfahrzeuges

Plauen/dpa - Bei einem Autounfall auf der Bundesstraße 173 zwischen Plauen und Hof sind vier Menschen verletzt worden, drei davon schwer. Zwei Wagen stießen am Montagabend in Höhe der Autobahnausfahrt Plauen Süd zusammen, wie ein Polizeisprecher am Dienstagmorgen sagte.

Die beiden 20-jährigen Insassen des einen Wagens wurden demnach mit schweren Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht, genauso die 39-jährige Fahrerin des zweiten Autos. Ihr 52 Jahre alter Beifahrer wurde leicht verletzt. Nach den Angaben vom Dienstagmorgen hatte die 39-Jährige auf die Autobahn abbiegen wollen und dabei das entgegenkommende Auto übersehen.