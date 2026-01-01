Für einen 47 Jahre alten Mann aus Bad Dürrenberg im Saalekreis begann das neue Jahr mit einer Festnahme. Er hatte nicht nur unkontrolliert mit Böllern geworfen, sondern sich auch mit der Polizei angelegt.

Bad Dürrenberg. – In Bad Dürrenberg im Saalekreis hat die Polizei in der Silvesternacht einen 47 Jahre alten Mann in Verhinderungsgewahrsam genommen. Laut Mitteilung hatte der Mann gegen 1.15 Uhr im Lönsweg von seinem Balkon aus mit Pyrotechnik geworfen.

Als die Beamten den aggressiven und offensichtlich betrunkenen Mann stoppen wollten, empfing der sie mit einer erhobenen Eisenstange. Die Polizisten drohten daraufhin mit Gebrauch ihrer Waffen, woraufhin der Mann die Stange fallen ließ. Da er jedoch weiterhin aggressiv reagierte, nahmen die Beamten den 47-Jährigen mit.