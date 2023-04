Ein Unfall ereignete sich am Sonntag, 16. April, auf einem ländlichen Verbindungsweg in der Einheitsgemeinde Gardelegen.

Schenkenhorst/Lüffingen (vs) - Als ein 35-Jähriger am Sonntagabend, 16. April, gegen 18.15 Uhr mit einem Skoda auf einem Verbindungsweg von Lüffingen nach Schenkenhorst unterwegs war, kam er nach einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und streifte dort einen Baum. Anschließend kam er nach links von der Fahrspur ab und kam an der Böschung eines Grabens zum Stehen. Das teilte die Polizei mit.

Das Fahrzeug war danach nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der Sachschaden wird auf etwa 5.500 Euro geschätzt. Vor Ort wurde bei dem Fahrer Alkoholgeruch wahrgenommen. Ein Test ergab einen Wert von 0,93 Promille. Somit musste sich der Mann einer Blutprobenentnahme unterziehen. Zudem wird er sich in einem Strafverfahren wegen einer Gefährdung des Straßenverkehrs verantworten müssen.