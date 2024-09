Kakerbeck. - Eine Jugendliche ist am Dienstag in den Morgenstunden angegriffen worden. Die 16-Jährige wartete in Kakerbeck offenbar an einer Haltestelle auf den Bus. Nach Volksstimme-Informationen soll es sich dabei um eine Ukrainerin handeln.

Wie die Polizei mitteilt, wurde die Jugendliche von bisher unbekannten Tätern zunächst angesprochen. Doch plötzlich eskalierte es, die Männer schlugen zu.

Brutale Gewalt an Bushaltestelle: Angreifer treten weiter zu

Nicht nur einmal, mehrfach. Und als die junge Frau aufgrund der Gewalt zu Boden ging, traten sie wohl noch auf das Opfer ein. Die Polizei teilt mit, dass es sich um Täter mit „südländischem Aussehen“ handelt, etwa 16 Jahre alt. Sie sollen gebrochenen Deutsch gesprochen haben.

Täterbeschreibung: Polizei sucht nach Verdächtigen mit südländischem Aussehen

Nach Informationen der Volksstimme soll es sich mutmaßlich um junge Männer aus dem arabischen Raum handeln.

Die junge Frau wurde bei dem Angriff leicht verletzt, heißt es aus dem Salzwedeler Polizeirevier. Nun suchen die Beamten fieberhaft nach den Tätern. Die Ermittlungen laufen. „Eine genauere Täterbeschreibung liegt zum jetzigen Zeitpunkt nicht vor“, heißt es weiter.

Die Polizei bittet nun um Hinweise aus der Bevölkerung. Wer etwas zu den potenziellen Tätern sagen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei zu melden: 03901/84 80.