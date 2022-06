Auf der Flucht vor der Polizei in Gardelegen

Eine Verfolgungsjagd mit der Polizei leistete sich ein 37-jähriger Lupo-Fahrer am Sonntag, 5. Juni, in Gardelegen.

Gardelegen (vs) - Laut Polizei war er kurz nach 13.30 Uhr auf der Bismarker Straße unterwegs, ein Polizeifahrzeug dahinter. Als die Beamten den Pkw stoppen wollten, gab der Fahrer Gas und versuchte sich einer Kontrolle zu entziehen. Der Streifenwagen folgte dem Flüchtenden unter anderem auf dem Holzweg, der Stendaler Straße, auf der Straße Am Wall, der Burgstraße und Isenschnibber Straße bis zur Nachtweide, wo das Fahrzeug in eine Sackgasse fuhr. Der Fahrer versuchte noch zu Fuß weiter zu flüchten.