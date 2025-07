Ein Mann hat eine Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Geschwister-Scholl-Straße belästigt.

Bedrohung auf Discounter-Parkplatz in Genthin

Die Polizei war am Samstag in der Nähe eines Lebensmitteldiscounters im Einsatz.

Genthin - Am Samstagnachmittag wurde eine 37-jährige Frau auf dem Parkplatz eines Lebensmitteldiscounters in der Geschwister-Scholl-Straße in Genthin bedroht.

Wie die Polizei meldete, sprach am Nachmittag ein 35-jähriger Mann die Frau an und forderte Geld. Als die Frau dies ablehnte, drohte ihr der Mann mit körperlicher Gewalt. Die Drohungen wurden nicht in die Tat umgesetzt, und es wurde niemand verletzt.

Polizei kann Beschuldigten stellen

Eingesetzte Polizeibeamte konnten den Beschuldigten in der Nähe des Tatortes stellen und identifizieren. Der Mann äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Sein Motiv für die Tat ist derzeit noch unklar.

Gegen den 35-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet.