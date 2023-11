Tragischer Vorfall im Altmark Klinikum Gardelegen. Eine Seniorin stürzt aus dem oberem Stockwerk in den Tod. Die Polizei ermittelt.

Im Altmark Klinikum in Gardelegen stürzte eine Patientin in den Tod. Die Ursache ist noch unklar.

Gardelegen. - Zu einem tragischen Vorfall kam es in der Nacht zwischen Sonntag und Montag im Gardelegener Krankenhaus. Dort kam eine Patientin zu Tode. Die 83-jährige Frau war, wie die Polizei in Salzwedel gestern auf Nachfrage der Volksstimme bestätigt, gegen ein Uhr nachts am Montag leblos vor dem Gebäude gefunden worden.

Offenbar war die Seniorin aus einem Fenster im oberen Stockwerk gestürzt. Dabei hatte sie sich tödliche Verletzungen zugezogen.Wie Pressesprecherin Franziska Hotopp im Salzwedeler Polizeirevier informiert, hat die Kriminalpolizei die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen.