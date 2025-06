Ein Senior ist bei Salzwedel auf der B71 in den Gegenverkehr geraten, mit schlimmen Folgen.

85-Jähriger gerät bei Salzwedel in den Gegenverkehr

Salzwedel/vs. - Bei einem Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 71 sind am Donnerstagabend zwei Menschen leicht verletzt worden. Gegen 17.50 Uhr war ein 85-jähriger Peugeot-Fahrer vom Fuchsbergkreisel in Richtung Ortseingang Salzwedel unterwegs, als er etwa 100 Meter vor der Einmündung zur Winckelmannstraße in den Gegenverkehr geriet.

Auto des Unfallverursachers kollidierte mit Wagen einer 57-Jährigen

Dort kollidierte das Fahrzeug seitlich mit dem Kia einer 57-jährigen Frau. Durch den Aufprall schleuderte der Kia in den Gegenverkehr und stieß mit einem Opel zusammen, der von einem 31-Jährigen gesteuert wurde. Die Kia-Fahrerin und der Opel-Fahrer wurden bei dem Unfall leicht verletzt und mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus Salzwedel gebracht. Der 85-jährige Unfallverursacher blieb unverletzt.

Schaden im mittleren fünfstelligen Bereich

Alle drei Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrbereit und mussten von Abschleppdiensten geborgen werden.

Der entstandene Sachschaden wird auf einen mittleren fünfstelligen Betrag geschätzt. Die B71 musste auf Höhe der Unfallstelle für etwa 45 Minuten vollgesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Über die näheren Ursachen, warum der 85-Jährige in den Gegenverkehr fuhr, machte die Polizei keine Angaben.