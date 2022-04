Betrug im Internet: Anzeige bei der Polizei in Gardelegen

Ein 56-jähriger aus dem Altmarkkreis Salzwedel ist Opfer eines Internetbetrugs geworden. Er hat in einem sogenannten Fakeshop, einer täuschend echt aussehenden Verkaufsplattform, einen Rasentrecker gekauft und auch bezahlt. Die Ware wurde aber nie geliefert. Er hat Strafanzeige bei der Polizei erstattet. Angezeigt wurde bei der Gardelegener Polizei ein weiterer Betrugsfall.

Gardelegen (ca) - Sie sieht in der Tat täuschend echt aus, die Seite, die sich öffnet, wenn man die Adresse florina-garten.com eingibt. So wie man sich eben einen Gartenmarkt online vorstellt. Ganz oben im Kopf steht eine Telefonnummer mit einer Hamburger Vorwahl. Wählt man diese Nummer, meldet sich aber niemand, per Bandansage wird lediglich mitgeteilt: „Diese Nummer ist ungültig.“ Diese Seite hatte auch ein 56-Jähriger aus der westlichen Altmark entdeckt und einen Rasentraktor gekauft. 1024 Euro hatte er bezahlt. Geliefert jedoch wurde nichts.