In der Nacht zum Mittwoch flammten beim Waldbrand in Thale erneut Glutnester auf. Die Feuerwehr blieb lange im Einsatz. Am späten Abend kommt die Entwarnung.

Die Feuerwehr erwartet nicht, dass sich der Waldbrand in Thale im Harz am Donnerstag erneut entfacht. (Archivbild)

Thale - Einen Tag nach dem Ausbruch ist der Waldbrand in Thale im Landkreis Harz gelöscht. „Das Feuer ist aus“, teilte die Leitstelle der Feuerwehr mit. Gegen 22.00 Uhr am Mittwoch seien die Löscharbeiten an den bis zu 30 Zentimeter tiefliegenden Glutnestern abgeschlossen worden. Dass sich das Feuer am Donnerstag erneut entfache, werde derzeit nicht erwartet.

Die etwa 2.000 Quadratmeter große Fläche am Tannenkopf war am Dienstagabend in Brand geraten. Die Einsatzkräfte brachten das Feuer noch am selben Abend weitgehend unter Kontrolle, in der Nacht zum Mittwoch flammten jedoch einzelne Glutnester erneut auf. Erst am späten Abend konnten diese nun wieder gelöscht werden.