Ein unbekannter Mann hat am Donnerstag (28. März 2024) eine Frau in Letzlingen angegriffen. Dank zahlreicher Zeugen konnte die Polizei den Täter schnell ermitteln.

Betrunkener Mann greift Frau an

Ein unbekannter Mann hat in Letzlingen eine junge Frau angegriffen. Er stieß die 18-Jährige zu Boden und trat ihr gegen den Kopf.

Letzlingen/VS. - Ein zunächst unbekannter Mann hat am Donnerstag gegen 22.45 Uhr in Letzlingen einen Streit mit einer 18-Jährigen aus dem Raum Kalbe angezettelt. Er stieß die junge Frau zu Boden und trat ihr gegen den Kopf, teilte die Polizei mit. Anschließend flüchtete er mit einem Auto in unbekannte Richtung.

Dank zahlreicher Zeugen konnten die Beamten aus Gardelegen den 21-jährigen Täter schnell ermitteln und ausfindig machen. Neben der gefährlichen Körperverletzung muss er sich auch wegen Trunkenheit im Verkehr verantworten, denn ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,4 Promille.

Der Mann musste sich einer Blutentnahme unterziehen und seinen Führerschein abgeben.