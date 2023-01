Diebstahl: Rund 40 000 Euro Schadensbilanz

Ein Kleintransporter ist weg und ein anderer wurde ausgeschlachtet: In der Nacht zum Dienstag hinterließen bislang unbekannte Täter einen Riesenschaden in einem Gardelegener Autohaus.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zum Dienstag einen VW T5 von einem Betriebsgelände gestohlen. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise zum Diebstahl geben können.

Gardelegen (vs) - Die unbekannten Täter entwendeten in der Nacht zum Dienstag von einem Betriebsgelände An der Breiten Gehre einen braunen VW T5. Außerdem brachen sie einen weiteren Multivan auf und bauten aus diesem alle Sitze aus, die sie ebenfalls mitnahmen.

Der entstandene Schaden wird von der Polizei auf insgesamt rund 40 000 Euro geschätzt. Es werden Zeugen gesucht: Wer sachdienliche Hinweise zum Diebstahl geben kann, der sich zwischen Montag, 19.30 Uhr und Dienstag 9.30 Uhr abgespielt haben muss, sollte sich bitte bei der Polizei in Gardelegen unter 03907/72 40 melden.