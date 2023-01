Drei Verletzte nach Unfall auf der B 188 nahe Gardelegen am Montag

Die Missachtung der Vorfahrt führte am Montag zum Zusammenstoß zweier Fahrzeuge auf der B 188 nahe Gardelegen. Zwei Frauen mussten ins Krankenhaus.

Beim Unfall an der Einmündung der Weteritzer Landstraße zur B 188 bei Gardelegen wurden beide beteiligten Fahrzeuge stark beschädigt. Dem Skoda fehlte die komplette Front, der Ford landete im Gebüsch im Straßengraben.

Gardelegen (vs) - Zum Glück nur mit leichten Verletzungen kamen am Montagmittag die Beteiligten eines Verkehrsunfalls an der Einmündung der Weteritzer Landstraße zur B 188 bei Gardelegen davon. Der Zustand der Fahrzeuge hätte anderes vermuten lassen. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf etwa 45 000 Euro.

Wie die Polizei berichtet, hatte eine 83-Jährige mit einem Skoda Fabia die Absicht, von der Weteritzer Landstraße auf die B188 aufzufahren. Dabei beachtete sie nicht die Vorfahrt eines 63-Jährigen mit einem Ford S-Max, welcher auf der B 188 in Richtung Gardelegen unterwegs war. Es kam zur Kollision. Die Skoda-Fahrerin und ihre 88-jährige Beifahrerin mussten leichtverletzt in das Krankenhaus Gardelegen gebracht werden. Ebenfalls leichtverletzt wurde der Ford-Fahrer, der aber nicht in das Krankenhaus musste. Beide Fahrzeuge wurden abgeschleppt. Wegen herumliegender Trümmer und auslaufender Betriebsstoffe waren auch die Feuerwehr und die Ölwehr im Einsatz. Für etwa zweieinhalb Stunden kam es aufgrund der Unfallaufnahme und Aufräumarbeiten auf der B188 zu Verkehrsbehinderungen.