Wieder ein sogenannter Schockanruf in der Börde. Am 13. Mai ist eine 65-jährige Bregenstedterin von Betrügern übers Ohr gehauen worden.

Bregenstedt/vs. - Betrüger haben am Dienstag, 13. Mai, eine 65-jährige Bregenstedterin um eine fünfstellige Summe erleichtert.

Wie eine Sprecherin des Polizeireviers Börde gestern mitteilte, erhielt die Frau kurz vor 10 Uhr einen Anruf von einem ihr unbekannten Mann. Dieser gab an, die Tochter der Geschädigten sei an einem Verkehrsunfall beteiligt, in dessen Folge eine Person tödlich verunglückt sei.

Die Tochter der 65- Jährigen befinde sich derzeit in Haft, da sie die Unfallverursacherin gewesen ist. Unter sofortiger Zahlung eines Geldbetrags könne die Tochter entlassen werden.

Es wurde ein Termin vereinbart, zu dem die Geschädigte eine Summe im mittleren fünfstelligen Bereich an einen Unbekannten übergab. Durch Zeugen konnte dieser als südländischer Phänotyp bekleidet mit einem grauen T-Shirt, Badelatschen sowie einer weiß-roten kurzen Hose beschrieben werden. Eine polizeiliche Suchaktion im näheren Umfeld ergab keine Hinweise auf den Tatverdächtigen.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Börde unter 03904/4780 zu melden.

Die Polizei warnt in diesem Zusammenhang, bei Anrufen von Unbekannten grundsätzlich vorsichtig zu sein. Zudem wird geraten, nie über persönliche oder finanzielle Verhältnisse zu sprechen. Es sollten keine Wertgegenstände oder Bargeld an fremde Personen übergeben werden.