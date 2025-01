Einbruchserie in Fahrzeuge in der Region Gardelegen? Polizei ermittelt

Wernitz/Letzlingen/VS. - Sind hier Serientäter am Werk, die Fahrzeuge aufbrechen und Werkzeug stehlen? Nach einem Fall am Montag in Mieste hat es jetzt im benachbarten Wernitz erneut einen Einbruch in einen Pkw gegeben. Unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 22 Uhr, und Donnerstag, 6 Uhr, einen Pkw VW aufgebrochen, der am Dorfplatz in Wernitz geparkt war. Gestohlen wurde wieder diverses Werkzeug. Der Gesamtschaden wird auf einen oberen vierstelligen Euro-Bereich geschätzt, teilte die Polizei gestern mit. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Am Tatort konnten Spuren gesichert werden.

Gleich ein komplettes Fahrzeug wurde in der Nacht zu gestern in Letzlingen gestohlen. Es handelt sich um einen VW Amarok, der am Heinrich-Heine-Weg stand. Der Schaden liegt im unteren fünfstelligen Bereich.

Polizei sucht Zeugen

Auch in Kalbe hatte es einen Fahrzeugaufbruch gegeben, und zwar in der Nacht zum Mittwoch. Betroffen war ein Seat, der an der Rathausstraße geparkt war. Gestohlen wurde ein „Fahrzeugteil aus dem Cockpit“, wie es die Polizei formulierte. Für alle Fälle sucht die Polizei Zeugen, die verdächtige Personen- oder Fahrzeugbewegungen wahrgenommen haben oder Hinweise zu den Tätern oder tatverdächtigen Personen geben können. Wer entsprechende Beobachtungen gemacht hat, wird gebeten, sich im Gardelegener Revierkommissariat unter 03907/72 40 oder bei der Polizei in Salzwedel unter 03901/84 80 zu melden.