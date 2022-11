Feuerwehr Feuerteufel in Kalbe? – Brände in einer Nacht

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag gab es in Kalbe drei Feuerwehreinsätze. Die Einsatzorte auf dem ehemaligen KfL-Gelände neben dem Norma-Markt, befinden sich in einem Umkreis von 200 Metern. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.