Feuerwehr Feuerteufel rund um Norma in Kalbe? Mehrere Brände in einer Nacht

In der Nacht von Donnerstag zu Freitag gab es in Kalbe drei Feuerwehreinsätze. Die Einsatzorte auf dem ehemaligen KfL-Gelände neben dem Norma-Markt, befinden sich in einem Umkreis von 200 Metern. Die Polizei ermittelt wegen Brandstiftung.