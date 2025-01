Brunau - Am frühen Morgen heulten am Freitag die Sirenen in der Region Kalbe. Der Grund: Die Leitstelle hatte gegen 6.30 Uhr wegen eines gemeldeten Küchenbrandes in Brunau Alarm ausgelöst. Und das nicht nur am Ort des Geschehens selbst, sondern auch in Kalbe und in Packebusch.

Diese beiden Feuerwehren mussten dann allerdings nicht mehr eingreifen, weil die örtlichen Einsatzkräfte die Sache schnell unter Kontrolle bringen konnten. Aber was war geschehen? Laut Einsatzleitung war Essen auf einem Herd angebrannt. Und weil sich der Vorfall in einem sogenannten Altneubau, also einem Haus mit mehreren Mietparteien in Nähe des Lebensmittelmarktes abgespielt hatte, war einem Nachbarn, der morgens zur Arbeit gewollt hatte, der brenzlige Geruch aufgefallen. Er hatte daraufhin Alarm geschlagen. In der betreffenden Wohnung, in der mehrere Personen leben sollen, hatte sich zu dem Zeitpunkt auch noch ein Mann befunden. Er wurde zur medizinischen Versorgung an den Rettungsdienst übergeben. Auch die Polizei war vor Ort.