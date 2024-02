Eine Fritteuse sorgte am Freitagnachmittag (16.02.24) für einen Einsatz der Feuerwehren Kakerbeck und Kalbe.

Fritteuse löst Kellerbrand in Kakerbeck aus

Feuerwehreinsatz in der Altmark

Eine Fritteuse in einem Keller sorgte am Freitagnachmittag (16.02.24) für einen Einsatz der Feuerwehren Kakerbeck und Kalbe.

Kakerbeck - Am Freitagnachmittag heulte in Kakerbeck die Sirene. 39 Feuerwehrleute der Wehren Kakerbeck und Kalbe eilten zum Einsatzort. In der Kakerbecker Dorfstraße galt es, einen Kellerbrand zu löschen.

Das Feuer sei durch eine Fritteuse ausgelöst worden, erklärte Ortswehrleiter Ulf Kamith. Die beiden Bewohner des Hauses wurden bei dem Brand nicht verletzt. Dennoch wurde eine Frau vorsorglich ins Krankenhaus gebracht. Den Freiwilligen gelang es, den Brand zu löschen.