In der Nacht zu Sonnabend heulten in Kahrstedt, Altmersleben und Kalbe die Sirenen. In einem der Dörfer lag Brandgeruch in der Luft.

Kahrstedt - Anwohner der Kahrstedter Ortsdurchfahrt wurden in der Nacht zu Sonnabend kurz nach 3 Uhr von einem Knallen geweckt, wie mehrere von ihnen unabhängig voneinander berichteten. Eine Rauchsäule schraubte sich in den Himmel und war trotz der herrschenden Dunkelheit angesichts der darunter lodernden Flammen schon aus einigen Kilometern Entfernung deutlich zu sehen. Denn wie sich dann herausstellte, stand im hinteren Bereich eines Grundstückes eine Gartenlaube in Vollbrand.