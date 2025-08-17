Schrecksekunden beim BruPaBu-Festival in Brunau: Dort roch es in der Nacht zu Sonnabend nach Gas. Die Feuerwehr musste durchgreifen.

Blaulicht bestimmte in der Nacht zu Sonnabend kurzzeitig das Geschehen auf dem BruPaBu-Gelände.

Brunau. - Der neue, in Kalbe stationierte CBRN-Erkunder, mit dessen Hilfe chemische, biologische, radiologische und nukleare Gefahren festgestellt werden können, hat seinen ersten größeren Einsatz hinter sich. Erst vor wenigen Tagen war das Fahrzeug ins Kalbenser Gerätehaus überführt worden. Nun musste die Feuerwehr damit ausrücken.