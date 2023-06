Gardelegen (vs) - Im Zuge von Abrissarbeiten wurde am Donnerstag, 22. Juni, kurz vor 11 Uhr in der Bahnhofstraße unweit des Bahnhofes eine etwa 50 Zentimeter lange Granate gefunden. Die Mitarbeiter des Bauunternehmens benachrichtigten die Polizei. Die forderte den Kampfmittelbeseitigungsdienst an. Der Spezialist konnte aber gleich Entwarnung geben. Es habe sich um eine alte Übungsgranate ohne Zünder gehandelt. Eine Gefahr sei davon nicht ausgegangen. Die Granate wurde sichergestellt, teilte die Polizei am Freitag, 23. Juni, mit.