Illegales Befahren der Baustelle bei Kalbe - Schranke einfach zerstört

Unbekannte Täter haben diese Baustellenschranke in Neuendorf am Damm zerstört.

Neuendorf am Damm

Da hat offenbar jemand versucht, eine Schranke an der Straßenbaustelle in Neuendorf am Damm zu beseitigen, um über die Baustelle zu fahren und damit die Umleitung vermeiden zu können. Am Sonnabendvormittag erhielt die Polizei einen entsprechenden Hinweis. Vor Ort bestätigte sich die Information. Die Schranke – aus Richtung Kremkau kommend – war beschädigt und verbogen worden. Die Schranke ist Teil der Baustellenabsperrung. Ein Strafverfahren wegen Sachbeschädigung wurde eingeleitet. Die Polizei bittet um Zeugenhinweise, die im Gardelegener Revierkommissariat unter 03907/72 40 entgegengenommen werden.