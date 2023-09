Wegen des Auslösens der Brandmeldeanlage war Kalbes Feuerwehr schon häufiger in der Median-Klinik. Am Montagabend hatte der Einsatz aber einen anderen Grund.

Feuerwehreinsatz an der Median-Klinik in Kalbe.

Kalbe - Die Kalbenser Ortsfeuerwehr, die am Montagabend gegen 18 Uhr zu einem technischen Notfall in der Median-Klinik ausgerückt ist, musste dort nicht mehr eingreifen. Das hat Ortswehrleiter Ramón Rulff gestern auf Volksstimme-Anfrage mitgeteilt.

In der Klinik war einer der Fahrstühle steckengeblieben. Die darin befindlichen Personen konnten jedoch schon vor Eintreffen der Feuerwehr von Mitarbeitern des Hauses aus ihrer misslichen Lage befreit werden. Ohnehin, so Ramón Rulff, laufe der Notruf in einem solchen Fall immer erst bei der zuständigen Servicestelle des Betreibers auf, der dann tätig werden müsse. Sogar das Klinikpersonal sei am Montagabend überrascht gewesen, dass plötzlich die Feuerwehr vor der Tür gestanden habe. Die habe, so Rulff, für einen solchen Fall aber „immer das notwendige Equipment dabei“.