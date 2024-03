Einsatz für die Polizei: In Gardelegen gab es einen Einbruch in eine Tankstelle.

In Tankstelle in Gardelegen eingebrochen: Geld und Zigaretten weg

Gardelegen/VS. - Auf rund 40.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden, der beim Einbruch in die Tankstelle an der Weteritzer Landstraße in Gardelegen entstanden ist. Dieser sei den Beamten am Freitagabend kurz vor Mitternacht gemeldet worden, teilte die Polizei am Sonntag, 17. März, mit.

Vor Ort hätten die Ordnungshüter festgestellt, dass der Verkaufsraum gewaltsam geöffnet worden sei. Ein im Kassenbereich stehender Geld- beziehungsweise Wechselgeldautomat sei mitsamt Tresor gewaltsam aus der Verankerung gerissen und danach mitgenommen worden. Zudem sei eine bislang unbekannte Menge an Zigaretten gestohlen worden, teilte die Polizei weiter mit. Die Beamten hätten verschiedene Spuren sichern können.

Sie hoffen nun auf weitere Hinweise von Zeugen. Wer etwas zum Aufklären des Einbruchs in die Tankstelle beitragen kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Gardelegen unter Telefon 03907/72 40, oder im Polizeirevier Salzwedel, Telefon 03901/84 80, zu melden.