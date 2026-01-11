Nach einem Lkw-Unfall am Freitag war die Straße zwischen Klötze und Schwiesau fast fünf Stunden gesperrt.

Ein Lkw ist zwischen Klötze und Schwiesau im Graben gelandet.

Klötze/Schwiesau/VS. - Die winterlichen Straßenverhältnisse wurden einem 37-jährigen Lkw-Fahrer am Freitag, 9. Januar, gegen 9.30 Uhr zwischen Schwiesau und Klötze zum Verhängnis. Das teilte die Polizei am Sonntag mit.

Feuerwehr holt Fahrer aus Brummi

In einer leichten Rechtskurve kam der Brummi nach rechts von der Straße ab und kippte auf die Seite, heißt es im Pressebericht. Feuerwehrleute holten den Fahrer aus dem Fahrerhaus. Er wurde leicht verletzt ins Krankenhaus Gardelegen gebracht.

Laut Polizei war die Straße fast fünf Stunden gesperrt, um Lkw und Ladung zu bergen. Der Schaden liegt geschätzt im mittleren fünfstelligen Bereich.