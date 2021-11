Leiche gefunden: Bahnmitarbeiter entdecken bei Mieste im Altmarkkreis einen Toten

Mieste (ca) - An der Bahnlinie zwischen Mieste und Wernitz wurde bereits am Sonntagmittag ein unbekannter Toter entdeckt. Nach Informationen der Redaktion wurde die Leiche von Mitarbeitern der Bahn entdeckt. Das bestätigte am Dienstag ein Sprecher des Polizeirevieres Salzwedel auf Volksstimme-Anfrage.

Die Beamten waren über den Leichenfund von der Bundespolizei informiert worden, die am Sonntag auch vor Ort war. Ob es sich bei dem Toten möglicherweise um den 35-jährigen Mann aus Hamburg handelt, der vor einigen Wochen nach einem Besuch in Mieste vermisst gemeldet wurde, sei nun Gegenstand der weiteren Untersuchungen. Der Verstorbene befinde sich zurzeit in der Gerichtsmedizin in Magdeburg. Mehr könne man derzeit nicht sagen.

Die Vermisstenmeldung war am 11. Oktober bei der Polizei eingegangen. Der 35-Jährige hatte am Nachmittag des 10. Oktober seine Unterkunft in Mieste verlassen, bekleidet nur mit einem T-Shirt, Pullover, Jogginghose und Badelatschen. Seine persönlichen Dinge hatte er in der Unterkunft zurückgelassen. Danach hatte es mehrere Sucheinsätze gegeben, allerdings ohne Erfolg.

Wir verfolgen die Richtlinie, nicht über Suizide zu berichten. In Ausnahmefällen wie diesem erfahren sie durch ihre Umstände aber besondere Aufmerksamkeit. Grund für diese Richtlinie ist die Gefahr der Nachahmung.

Sollten Sie sich betroffen fühlen, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge. Diese erreichen Sie auch unter den kostenlosen Telefonnummern 0800/111 0 111 und 0800/111 0 222. Dort erhalten Sie anonym, offen, gratis und ideologiefrei Hilfe.