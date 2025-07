Immer wieder geraten bei der Ernte Mähdrescher in Brand, so auch am 20. August nahe Kerchau bei Zerbst. Das Feuer griff auch auf das Feld über. Im Einsatz waren neben mehrerer Feuerwehren auch Landwirte, die unterstützt haben.

Zerbst - Am Sonntag (20. August) brennt in der Nähe von Kerchau ein Getreidefeld. Ausgegangen ist das Feuer von einem Mähdrescher, wie Einsatzleiter Denis Hofmann schildert. „Wodurch die Erntemaschine in Brand geraten ist, dass ist unklar. In Frage kommen da mehrere Ursachen", sagt der stellvertretende Stadtwehrleiter der Einheitsgemeinde Zerbst.

Eingegangen sei der Alarm gegen 18 Uhr. „Ausgerückt sind die Ortswehren Deetz-Badewitz und Lindau mit insgesamt acht Fahrzeugen. Das Zusammenspiel der 36 Einsatzkräfte hat hervorragend geklappt. Auch die Landwirte waren mit Egge und Wassertanks sofort zur Stelle, haben uns bei den Löscharbeiten unterstützt. So ist das Feuer relativ schnell unter Kontrolle gewesen. Betroffen sind neben dem Mähdrescher auch eine Feldfläche von immerhin rund 500 mal 200 Metern", erklärt Hofmann.

Neun Atemschutzgeräteträger im Einsatz - Mähdrescher mit Totalschaden

Zum Einsatz seien auch neun Atemschutzgeräteträger gekommen, wie Hofmann deutlich macht. Für den Mähdrescher konnten die Feuerwehren nichts mehr tun. Er hat wohl einen Totalschaden. Nach knapp zwei Stunden konnten die Einsatzkräfte dann wieder in ihre Wachen zurückkehren.

Auch Stadtwehrleiter Denis Barycza ist an der Einsatzstelle gewesen.