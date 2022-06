Milchtanker kippt bei Kalbe in den Graben - Polizei sperrt Straße ab

Ein Sattelzug kam am Dienstagnachmittag (15. März) auf der L21 von der Fahrbahn ab. Für Bergungsarbeiten musste die Straße mehrere Stunden gesperrt werden.

Kalbe - Die Fahrt eines Sattelzuges, der mit 25.000 Litern Buttermilch beladen war, endete Dienstag (15. März) gegen 15.45 Uhr im Graben. Der Fahrer war auf der L21 aus Richtung Neuendorf am Damm kommend in Richtung Kalbe unterwegs, als er nach rechts von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug kippte auf die Seite und dabei rutschte der Sattelauflieger komplett in den Graben. Ein Teil der Ladung lief aus. Das Umweltamt wurde informiert.