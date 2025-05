Fünf Verletzte, die in die Krankenhäuser nach Gardelegen und Wolfsburg gebracht werden musste, hatte ein Unfall auf der B 188 am Montag zur Folge. Auch ein Hund saß mit in einem Auto...

Ein Opelfahrer war am Montagmorgen auf der B 188 in Miesterhorst in den Gegenverkehr geraten und mit diesem VW kollidiert.

Gardelegen/VS. - Zwei Stunden lang ging am Montagmorgen nach einem Unfall nichts mehr auf der B 188. Ein 25-Jähriger war kurz nach 5 Uhr mit seinem Opel in Miesterhorst auf der Breiten Straße in Richtung Gardelegen unterwegs, als er nach links auf die Gegenfahrbahn geriet und mit einem entgegenkommenden 22-Jährigen in einem VW kollidierte.

Dabei wurden die beiden Fahrer sowie drei weitere Insassen des Opels leicht verletzt. Alle kamen zur Behandlung in Krankenhäuser in Gardelegen sowie Wolfsburg. Auch ein Hund, der sich in einem der Fahrzeuge befand, überlebte den Unfall und kam zunächst in ein Tierheim. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Höhe des Schadens beläuft sich nach Polizeiangaben schätzungsweise auf einen fünfstelligen Betrag. Während der Unfallaufnahme und der Bergung war die Bundesstraße komplett gesperrt.