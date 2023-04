Ein Betrunkener war in Kalbe in der Altmark mit seinem Auto unterwegs. Mit dabei: ein nur zwei Monate alter Säugling.

Betrunkener fährt mit Baby an Bord durch Kalbe - Jugendamt eingeschaltet

Ein zwei Monate altes Baby war bei einer Trunkenheitsfahrt im altmärkischen Kalbe mit an Bord. Symbolbild:

Kalbe/Klötze (vs) - Zu einer Verkehrskontrolle mit unerwartetem Ausgang ist es am Sonnabendvormittag in Kalbe gekommen. Dies geht aus einer Mitteilung der Polizei hervor.

Demnach fuhr ein 42-Jähriger aus Klötze auf der B71 durch Kalbe, als er bei einer Verkehrskontrolle mit einem Promillewert von 1,19 erwischt wurde. Besonders erschreckend: Der Mann hatte ein Säuglingskind im Alter von nur zwei Monaten im Auto, das er angeblich zu seiner Ex-Lebensgefährtin bringen wollte.

Der Führerschein des Mannes wurde beschlagnahmt, heißt es in der Mitteilung der Beamten. Das zuständige Jugendamt sei über den Vorfall in Kenntnis gesetzt und ein Strafverfahren gegen den 42-Jährigen eingeleitet worden.