Neue Scheune in Flammen Feuer wird für Schwarzbunte zur Gefahr: Löschteich ausgetrocknet - Wasser fehlt

Eine neue Scheune in Jeggeleben steht am Donnerstagabend in Flammen. Die Rettungsarbeiten verzögern sich: Der Löschwasserteich ist leer und zugewachsen. 15 Wehren sind vor Ort.