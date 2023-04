Jävenitz (vs) - Rund zwei Wochen ist es her – der Großbrand in einem Geflügelhof in Jävenitz, der in der Nacht vom 3. auf den 4. April 76 Feuerwehrleute aus sechs Feuerwehren gut elf Stunden in Atem hielt. Eine von drei Hallen brannte komplett ab. Weit mehr als 10 000 Hühner verendeten qualvoll. Seitdem gab es umfangreiche Ermittlungen der Polizei, wie diese nun in ihrem Bericht mitteilte. Bei einer nochmaligen Untersuchung des Brandortes am Dienstag dieser Woche, bei der auch Brandursachenermittler, Brandgutachter und Kriminaltechniker vor Ort waren, konnte die Brandausbruchstelle lokalisiert werden. Dadurch kann nach jetzigem Stand der Ermittlungen von einem technischen Defekt als Brandursache ausgegangen werden.