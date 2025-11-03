Zwischen Born und Letzlingen ist ein 18-Jähriger am Sonntagabend auf der B71 von der Straße abgekommen und gegen einen Baum geprallt. Bei dem Unfall wurde er schwer verletzt.

Unfall auf B71: 18-Jähriger kracht gegen Baum und wird schwer verletzt

Auf der B71 zwischen Born und Letzlingen verletzte sich ein 18-Jähriger bei einem Unfall schwer.

Gardelegen/Westheide. – Ein 18-Jähriger ist am Sonntagabend bei einem Autounfall auf der B71 zwischen Born (Landkreis Börde) und Letzlingen (Altmarkkreis Salzwedel) schwer verletzt worden, so die Polizei.

Der Mann sei gegen 22 Uhr auf der B71 von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren. Einsatzkräfte befreiten den jungen Fahranfänger aus dem Auto. Bei dem Unfall zog sich der 18-Jährige schwere Verletzungen zu.