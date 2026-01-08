Das für den Norden angekündigte Winterwetter sorgt für viele Einschränkungen. Auch manche Tierparks reagieren vorab auf die Warnungen.

Wegen der Unwetterwarnungen kommt es zu Einschränkungen und Schließungen in Niedersachsen, wie etwa beim Wildpark Schwarze Berge im Landkreis Harburg. (Symbolfoto)

Rosengarten - Wegen der Unwetterwarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) bleibt der Wildpark Schwarze Berge im Landkreis Harburg südlich von Hamburg am Freitag geschlossen. Darüber informiert der Park auf der Unternehmensseite im Internet. Bereits gekaufte Tickets können demnach auch später eingelöst werden.

Am Samstag und Sonntag plant der Park, regulär zu öffnen. Die Wege seien geräumt und gestreut, schreiben die Verantwortlichen. Bei weiteren offiziellen Unwetterwarnungen könne es aus Sicherheitsgründen zu Schließungen kommen.